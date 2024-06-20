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    Месси объяснил, почему не разговаривал на английском

    Форвард «Интер Майами» Лионель Месси назвал причину, которая мешала ему разговаривать на английском.

    «Я понимаю все или почти все по-английски, но я также по чуть-чуть начинаю разговаривать на английском. Думаю: «Вот оно», отпускаю и настраиваю себя говорить на нем и не стыдиться», – пояснил Месси.

    • 36-летний аргентинский форвард Лионель Месси представляет цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. В майке американского коллектива аргентинец провел 29 поединков. В них он сумел отметиться 25 голами и 16 голевыми передачами.
    • Долгое время Месси играл в Испании, защищая цвета «Барселоны». Еще одним клубом Лионеля был французский «ПСЖ».
    • Напомним, что в 2022 году Месси вместе со своей сборной выиграл чемпионат мира в Катаре.

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    Источник: ESPN

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