Месси объяснил, почему не разговаривал на английском

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси назвал причину, которая мешала ему разговаривать на английском.
«Я понимаю все или почти все по-английски, но я также по чуть-чуть начинаю разговаривать на английском. Думаю: «Вот оно», отпускаю и настраиваю себя говорить на нем и не стыдиться», – пояснил Месси.
- 36-летний аргентинский форвард Лионель Месси представляет цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. В майке американского коллектива аргентинец провел 29 поединков. В них он сумел отметиться 25 голами и 16 голевыми передачами.
- Долгое время Месси играл в Испании, защищая цвета «Барселоны». Еще одним клубом Лионеля был французский «ПСЖ».
- Напомним, что в 2022 году Месси вместе со своей сборной выиграл чемпионат мира в Катаре.