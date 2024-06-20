Месси объяснил, почему не разговаривал на английском

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси назвал причину, которая мешала ему разговаривать на английском.

«Я понимаю все или почти все по-английски, но я также по чуть-чуть начинаю разговаривать на английском. Думаю: «Вот оно», отпускаю и настраиваю себя говорить на нем и не стыдиться», – пояснил Месси.