Орлов: «Агенты из Москвы хотят продать в «Зенит» высокого нападающего»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о попытке агентов привести в «Зенит» нового габаритного форварда.

«Сегодня все амплуа размываются. Из Москвы агенты хотят продать в «Зенит» одного человека – не буду называть фамилию. Говорят: «Высокий футболист, будет цепляться за мячи, как Дзюба».

Ребята, ну вы посмотрите, какого роста сейчас центральные нападающие. И вспомните команду «Манчестер Сити». Время Левандовского, Жиру и прочих рослых нападающих проходит.

Сейчас на первый план вышла скорость. А на голову надо просто отдать точный пас – тогда и невысокий футболист отправит мяч в ворота», – считает Орлов.