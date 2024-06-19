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    • Орлов: «Агенты из Москвы хотят продать в «Зенит» высокого нападающего»

    Орлов: «Агенты из Москвы хотят продать в «Зенит» высокого нападающего»

    Журналист Геннадий Орлов рассказал о попытке агентов привести в «Зенит» нового габаритного форварда.

    «Сегодня все амплуа размываются. Из Москвы агенты хотят продать в «Зенит» одного человека – не буду называть фамилию. Говорят: «Высокий футболист, будет цепляться за мячи, как Дзюба».

    Ребята, ну вы посмотрите, какого роста сейчас центральные нападающие. И вспомните команду «Манчестер Сити». Время Левандовского, Жиру и прочих рослых нападающих проходит.

    Сейчас на первый план вышла скорость. А на голову надо просто отдать точный пас – тогда и невысокий футболист отправит мяч в ворота», – считает Орлов.

    • «Зенит» – чемпион России.
    • Клуб близок к покупке Максима Глушенкова у «Локомотива».
    • Сообщалось, что петербуржцам интересен Александр Соболев из «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    DMитрий
    1718824505
    Гена за глаза назвал Холанна списанным товаром.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1718825001
    Верно Сергеевич сейчас скорость главное
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    BoevStas1
    1718825471
    Да не... Наверное Ваше время прошло Геннадий Батькович.
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    qwertyйцукен
    1718825896
    Из Москвы агенты хотят=== Актуально.По всему миру хотят заразу разнести.
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    Клубничный
    1718828293
    Чего за высокий? 2 метра ростом?
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