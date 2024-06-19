«Реал» может перенести презентацию Мбаппе

В «Реале» обеспокоены ситуацией с травмой Килиана Мбаппе на Евро-2024.

Нападающий сломал нос в концовке матча с Австрией (1:0).

Он столкнулся с Кевином Дансо, после чего не смог продолжить игру.

Представители медицинского штаба «Реала» не имеют права вмешиваться в процесс лечения, поскольку контракт Мбаппе с клубом вступит в силу только 1 июля.

Мадридцы хотят, чтобы форвард как можно быстрее перенес операцию. Это позволило бы ему восстановиться к началу предсезонной подготовки и избежать риска усугубления травмы во время чемпионата Европы.

Также под вопросом оказалось проведение презентации француза на «Сантьяго Бернабеу» 16 июля. Ее могут перенести на более поздний срок, пока признаки повреждения не исчезнут с лица новичка «Реала».