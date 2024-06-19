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    • Комментатор Иваницкий – об отстранении: «Шмары обиделись, что ли?»

    Комментатор Иваницкий – об отстранении: «Шмары обиделись, что ли?»

    Комментатор Игр БРИКС Владимир Иваницкий прокомментировал отстранение от работы на «Матч ТВ».

    • Он скандально представил российского самбиста Кирилла Князькова.
    • Иваницкий назвал спортсмена «представителем русов, красивым женихом».
    • Также комментатор добавил: «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика».

    «Кого я назвал «шмарами»? Это вот недостойные такого парня. Это тeтки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары.

    Я удивлeн такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире всe, что угодно может быть.

    Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» – сказал Иваницкий.

    Источник: «Подъем»

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    7:1
    1718813187
    номэдка точно обиделась
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