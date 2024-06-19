Комментатор Иваницкий – об отстранении: «Шмары обиделись, что ли?»

Комментатор Игр БРИКС Владимир Иваницкий прокомментировал отстранение от работы на «Матч ТВ».

Он скандально представил российского самбиста Кирилла Князькова.

Иваницкий назвал спортсмена «представителем русов, красивым женихом».

Также комментатор добавил: «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика».

«Кого я назвал «шмарами»? Это вот недостойные такого парня. Это тeтки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары.

Я удивлeн такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире всe, что угодно может быть.

Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» – сказал Иваницкий.