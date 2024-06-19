Кокорин: «Не могу вернуться в Россию по личным соображениям»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин объяснил, почему не стал рассматривать предложения из РПЛ.

– У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться.

– Почему?

– По личным соображениям. Пока не могу рассказать.

– То есть в РПЛ вас можно не ждать?

– Я же не молодой талант.

– Но уровень на Кипре все равно держите.

– В России нужно растить молодежь. Когда команды и сборную вернут в международные соревнования, нужно, чтобы была боевая молодежь.