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    • Кокорин: «Не могу вернуться в Россию по личным соображениям»

    Кокорин: «Не могу вернуться в Россию по личным соображениям»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин объяснил, почему не стал рассматривать предложения из РПЛ.

    – У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться.

    – Почему?

    – По личным соображениям. Пока не могу рассказать.

    – То есть в РПЛ вас можно не ждать?

    – Я же не молодой талант.

    – Но уровень на Кипре все равно держите.

    – В России нужно растить молодежь. Когда команды и сборную вернут в международные соревнования, нужно, чтобы была боевая молодежь.

    • Кокорин покинул Россию в 2021 году.
    • Тогда он перешел из «Спартака» в «Фиорентину».
    • В «Арисе» форвард провел уже 2 сезона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии (9)
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    JTherry
    1718807150
    "В России нужно растить молодежь..." ...какого бравого "папашу" потеряла на Кипре Россия в лице Коко, такое глубокомысленное заявление и с курсом партии не расходится...)
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    kvm
    1718807238
    сыкло заднеприводное
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    Мордаванин
    1718807610
    Чтото интимное на зоне вкарты проигралл
    Ответить
    ...короче
    1718807747
    ...десятину в общак долгое время не заносил...
    Ответить
    DVOK68
    1718807802
    От предложений лопатой не отмахается)
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    Spartak_forv@
    1718809405
    А мог бы в химкинский дримтим влиться
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