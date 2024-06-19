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    Футболист «Спартака» провел отпуск в Крыму

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, где отдыхал после завершения клубного сезона.

    «Как можно летний отпуск проводить не в Крыму? Конечно, проводил его там. Там безумно много красивых мест и сам еще не во всех бывал.

    Много еще хочу посетить, но у меня не так много времени и непросто совместить поездки со встречей с семьей.

    Людям советую съездить в Крым, но ехать туда лучше на машине», – заявил Хлусевич.

    • 23-летний футболист родился в Симферополе.
    • Он играл за крымские клубы до 2018 года, после чего ушел в тульский «Арсенал».
    • В активе Хлусевича уже 6 матчей за сборную России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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