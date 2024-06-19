Футболист «Спартака» провел отпуск в Крыму

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, где отдыхал после завершения клубного сезона.
«Как можно летний отпуск проводить не в Крыму? Конечно, проводил его там. Там безумно много красивых мест и сам еще не во всех бывал.
Много еще хочу посетить, но у меня не так много времени и непросто совместить поездки со встречей с семьей.
Людям советую съездить в Крым, но ехать туда лучше на машине», – заявил Хлусевич.
- 23-летний футболист родился в Симферополе.
- Он играл за крымские клубы до 2018 года, после чего ушел в тульский «Арсенал».
- В активе Хлусевича уже 6 матчей за сборную России.