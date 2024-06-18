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    • Мостовой отреагировал на 1 миллиард рублей для Глушенкова от «Зенита»

    Мостовой отреагировал на 1 миллиард рублей для Глушенкова от «Зенита»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о зарплате Максима Глушенкова в «Зените».

    Ранее стало известно, что полузащитник заработает в случае перехода в клуб из Санкт-Петербурга 1 миллиард рублей за четыре сезона.

    «Сумму в контракте Глушенкова с «Зенитом» мы никогда не узнаем. Но почему выигрывает «Зенит»? Иностранцы приезжают за большие суммы.

    А Глушенков все делает правильно. Те времена, когда мы играли бесплатно, за эмблему, давно прошли. А миллиард он заработает или нет, мы не узнаем», – сказал Мостовой.

    • Оклад Глушенкова в «Зените» будет равен 240 миллионам рублей за сезон, срок контракта составит 4 года.
    • Ещe по 50 миллионов форвард может получать в виде бонусов за чемпионства.
    • В прошедшем сезоне Глушенков забил за «Локомотив» 8 голов и сделал 21 голевую передачу в 38 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:27
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    Комментарии (3)
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    FCSpartakM
    1718735642
    2,5 мульта за ленивого паспортиста . Хахаах
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    ...короче
    1718735642
    ...как-то непривычна такая сдержанность Мостового. Пугает)...
    Ответить
    Алексей З
    1718736425
    Что тут обсуждать. "Навалили" бабла, что отказываться ? Бразилы поболе имеют , но почему-то о Глушенкове пошёл шум. Зенит наверно доволен , игрок точно , ну и ладушки. Не удивлюсь , если у него не попрёт. Посмотрим.
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