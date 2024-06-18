Мостовой отреагировал на 1 миллиард рублей для Глушенкова от «Зенита»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о зарплате Максима Глушенкова в «Зените».

Ранее стало известно, что полузащитник заработает в случае перехода в клуб из Санкт-Петербурга 1 миллиард рублей за четыре сезона.

«Сумму в контракте Глушенкова с «Зенитом» мы никогда не узнаем. Но почему выигрывает «Зенит»? Иностранцы приезжают за большие суммы.

А Глушенков все делает правильно. Те времена, когда мы играли бесплатно, за эмблему, давно прошли. А миллиард он заработает или нет, мы не узнаем», – сказал Мостовой.