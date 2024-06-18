Мостовой отреагировал на 1 миллиард рублей для Глушенкова от «Зенита»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о зарплате Максима Глушенкова в «Зените».
Ранее стало известно, что полузащитник заработает в случае перехода в клуб из Санкт-Петербурга 1 миллиард рублей за четыре сезона.
«Сумму в контракте Глушенкова с «Зенитом» мы никогда не узнаем. Но почему выигрывает «Зенит»? Иностранцы приезжают за большие суммы.
А Глушенков все делает правильно. Те времена, когда мы играли бесплатно, за эмблему, давно прошли. А миллиард он заработает или нет, мы не узнаем», – сказал Мостовой.
- Оклад Глушенкова в «Зените» будет равен 240 миллионам рублей за сезон, срок контракта составит 4 года.
- Ещe по 50 миллионов форвард может получать в виде бонусов за чемпионства.
- В прошедшем сезоне Глушенков забил за «Локомотив» 8 голов и сделал 21 голевую передачу в 38 матчах.