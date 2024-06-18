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    Заявление Заболотного об уходе из ЦСКА

    ЦСКА объявил об уходе нападающего Антона Заболотного. С ним не стали продлевать контракт.

    «С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой.

    Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен.

    Хочу сказать огромное спасибо лучшим болельщикам, которые всегда отлично поддерживали команду, чтобы не случалось на поле. Также хочу поблагодарить всех работников клуба, тренеров, персонал и, конечно же, партеров по команде.

    Спасибо, ЦСКА!» – сказал Заболотный.

    • Игрок должен перейти в «Химки».
    • 32-летний Заболотный в минувшем сезоне провел 42 матча за ЦСКА, забил 12 голов, отдал 3 передачи.
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (8)
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    ziborock
    1718723982
    Ушла лехенда коней и бакланов!
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    shahor
    1718724124
    Глубокий выдох.Может и моя личная антипатия,но после Васина самый бездарный игрок в составе родного клуба за последние несколько лет.
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    ...короче
    1718724166
    ...я не устал, но я ухожу, вернее, меня уходят...
    Ответить
    Алексей З
    1718724463
    Хорошие добрые слова , может найдётся армейский болела и ответит добром на добро.
    Ответить
    7:1
    1718724729
    а чего его отпустили? вроде забивал.
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    111ax
    1718725984
    а Бабаев не хочет уйти? С тех пор, как он стал гендиром, команда планомерно и стабильно регрессирует
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    Semenycch
    1718726605
    Футболист физически очень одаренный, но при этом совершенно деревянный!
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