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    • Бывший игрок «Динамо» рассказал, как в Сербии относятся к Путину

    Бывший игрок «Динамо» рассказал, как в Сербии относятся к Путину

    Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак рассказал об отношении сербов к президенту России Владимиру Путину.

    Батак выступал за «Динамо» с 2003 по 2005 год.

    – Когда я вас встретил, вы стояли со своими друзьями и первое, что они сказали, узнав, что я из России: «Владимир Владимирович». Как в Сербии относятся к Путину?

    – Вы сами увидели, как относятся. Его уважают как большого лидера. Наша связь между народами и все, что он делает во внешней политике для Сербии, мы это очень ценим. У нас Владимир Путин считается героем.

    – Что бы вы у него спросили, если бы встретили?

    – Просто был бы рад. Пожал бы ему руку.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718714735
    В чём геройство ? Скорее трусость. Так за власть уцепиться , что Конституцию и все законы под себя переписать, герой. Очень народы похожи. На уничтожение воевать с теми , с которыми жил в одной стране, это в Европе только мы могли.
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