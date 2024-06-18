Бывший игрок «Динамо» рассказал, как в Сербии относятся к Путину

Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак рассказал об отношении сербов к президенту России Владимиру Путину.

Батак выступал за «Динамо» с 2003 по 2005 год.

– Когда я вас встретил, вы стояли со своими друзьями и первое, что они сказали, узнав, что я из России: «Владимир Владимирович». Как в Сербии относятся к Путину?

– Вы сами увидели, как относятся. Его уважают как большого лидера. Наша связь между народами и все, что он делает во внешней политике для Сербии, мы это очень ценим. У нас Владимир Путин считается героем.

– Что бы вы у него спросили, если бы встретили?

– Просто был бы рад. Пожал бы ему руку.