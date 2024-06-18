Медведев прокомментировал сведения, что Глушенков заработает миллиард рублей в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о сведениях, согласно которым нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заработает в случае перехода в клуб из Санкт-Петербурга 1 миллиард рублей за четыре сезона.

– Инсайдеры сообщают, что Глушенков за четыре года в «Зените» может заработать до 1 млрд рублей. Преувеличивают?

– Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрeхи.