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    • Медведев прокомментировал сведения, что Глушенков заработает миллиард рублей в «Зените»

    Медведев прокомментировал сведения, что Глушенков заработает миллиард рублей в «Зените»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о сведениях, согласно которым нападающий «Локомотива» Максим Глушенков заработает в случае перехода в клуб из Санкт-Петербурга 1 миллиард рублей за четыре сезона.

    – Инсайдеры сообщают, что Глушенков за четыре года в «Зените» может заработать до 1 млрд рублей. Преувеличивают?

    – Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрeхи.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, оклад 24-летнего Глушенкова в «Зените» будет равен 240 миллионам рублей за сезон, срок соглашения составит 4 года.
    • Ещe по 50 миллионов форвард может получать в виде бонусов за чемпионства.
    • В прошедшем сезоне Глушенков забил за «Локомотив» 8 мячей и сделал 21 голевую передачу в 38 матчах.
    • Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    zenitforever2015
    1718705035
    Сгодится нам этот ,, казачок " ..
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