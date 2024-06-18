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    Назван срок контракта Горшкова с «Зенитом»

    В ближайшее время защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков подпишет контракт с «Зенитом» до 2028 года. По данным «РБ Спорт», 25-летний футболист принял предложение сине-бело-голубых.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составит 120 миллионов рублей.
    • В минувшем сезоне 25-летний Горшков провел за «Крылья Советов» 34 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
    • Сообщалось, что на игрока сборной России претендовал «Спартак», но клуб из Санкт-Петербурга предложил футболисту более выгодные условия.

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    Источник: «РБ Спорт»

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