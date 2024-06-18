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    • Стало известно, какую зарплату предложил «Локомотив» Антону Миранчуку

    Стало известно, какую зарплату предложил «Локомотив» Антону Миранчуку

    «Локомотив» предложит полузащитнику Антону Миранчуку зарплату до 15 миллионов рублей в месяц. Красно-зеленые планируют потратить для этого часть денег от трансфера в «Зенит» нападающего Максима Глушенкова, сообщил журналист Иван Карпов.

    «Ранее Антону давали 10 млн рублей в месяц, что не устроило его агента Шпинева. Теперь эта сумма может вырасти до €1,8 млн в год», – написал Карпов.

    • 28-летний Миранчук провел в прошлом сезоне 38 матчей за клуб, забил 8 голов, отдал 7 передач.
    • Контракт хавбека с «Локомотивом» истекает в конце месяца.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа | | Иван Карпов»

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    Комментарии (5)
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    JIEGEHDA
    1718688900
    10 м рублей в месяц мало оказалось . Дают 15 м рублей. А если и сейчас откажет ?? 15 миллионов рублей в месяц аллооооо 1.8 м евро. Да бл легионеры Зенита получают только по 2-2.3 м евро в месяц а тут ЦЕЛЫЙ МИРАНЧУК у которого 8+7 и то пенальти да в играх где решено .
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    acor94
    1718691289
    Так как впереди жёсткий лимит, поможем друзьям из ржд разгрузить их зарплатную ведомость и подпишем Антона бесплатно. В кубке России пригодится.
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    Алексей З
    1718693440
    Для чего всё время манипулируют с цифрами, то в € выложат, то в рублях ? Ну все знают сколько лямов в месяц московские клубы платят , а сколько интересно в Зените ??? "Мы же своих не бросаем" ,Антоха наш , русский , а сколько же вы "донам педро" отстёгиваете ? Сколько же танков и дронов на это бабло могли закупить, пацанов на фронте спасти? Зенит это чья команда , российская или хз кем завербована ?
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