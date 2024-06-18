Стало известно, какую зарплату предложил «Локомотив» Антону Миранчуку

«Локомотив» предложит полузащитнику Антону Миранчуку зарплату до 15 миллионов рублей в месяц. Красно-зеленые планируют потратить для этого часть денег от трансфера в «Зенит» нападающего Максима Глушенкова, сообщил журналист Иван Карпов.

«Ранее Антону давали 10 млн рублей в месяц, что не устроило его агента Шпинева. Теперь эта сумма может вырасти до €1,8 млн в год», – написал Карпов.