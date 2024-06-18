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    Стала известна зарплата Горшкова в «Зените»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в «Зенит».

    По сведениям источника, оклад Юрия Горшкова после переезда в Санкт-Петербург составит около 1 миллиона евро. На россиянина также претендовал московский «Спартак». Столичный клуб предлагал Горшкову 650 тысяч евро.

    • «Зенит», снова завоевавший золотые медали чемпионата России, ведет активную работу на трансферном рынке. Уже подписан контракт с голкипером Евгением Латышонком.
    • Также, как сообщают различные источники, лучший ассистент РПЛ Максим Глушенков наденет футболку чемпиона страны.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1718683791
    Когда же мюллер скажет достаточно? Видимо когда его постигнет участь ненасытного персонажа из мультика золотая антилопа.
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    shahor
    1718687830
    Смотришь на зарплатную ведомость и диву даёшься.Ладно бы игрок кое как дотягивал до среднего европейского уровня и клуб принадлежал бы частному лицу...Пир во время чумы.
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    Barmaleushka
    1718688019
    Тут всякие "источники" расписывают размеры чужих зарплат . А з/п источника какая ? Чего они чужими только хвастаются ? А может руководство клуба , футболист , тренер или бухгалтер кричат - "Кто хочет знать какие у нас зарплаааааты?" или "Смотрите сколько у нас тут получают!" .
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