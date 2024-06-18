Стала известна зарплата Горшкова в «Зените»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в «Зенит».

По сведениям источника, оклад Юрия Горшкова после переезда в Санкт-Петербург составит около 1 миллиона евро. На россиянина также претендовал московский «Спартак». Столичный клуб предлагал Горшкову 650 тысяч евро.