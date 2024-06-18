Стала известна зарплата Горшкова в «Зените»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в «Зенит».
По сведениям источника, оклад Юрия Горшкова после переезда в Санкт-Петербург составит около 1 миллиона евро. На россиянина также претендовал московский «Спартак». Столичный клуб предлагал Горшкову 650 тысяч евро.
- «Зенит», снова завоевавший золотые медали чемпионата России, ведет активную работу на трансферном рынке. Уже подписан контракт с голкипером Евгением Латышонком.
- Также, как сообщают различные источники, лучший ассистент РПЛ Максим Глушенков наденет футболку чемпиона страны.