Пименов ответил на вопрос, сможет ли Глушенков стать основным игроком в «Зените»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал вероятный переход Максима Глушенкова в «Зенит».

«В контракте стоит определeнная сумма отступных, при которой он может уйти. Я не думаю, что «Локомотив» был готов его отпустить за небольшую сумму. Конечно, он не сядет, это лучший распасовщик в России, а по статистике и Европы», – высказался Пименов.