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    • Пименов ответил на вопрос, сможет ли Глушенков стать основным игроком в «Зените»

    Пименов ответил на вопрос, сможет ли Глушенков стать основным игроком в «Зените»

    Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал вероятный переход Максима Глушенкова в «Зенит».

    «В контракте стоит определeнная сумма отступных, при которой он может уйти. Я не думаю, что «Локомотив» был готов его отпустить за небольшую сумму. Конечно, он не сядет, это лучший распасовщик в России, а по статистике и Европы», – высказался Пименов.

    • По сведениям СМИ, 24-летний россиянин Максим Глушенков согласовал трудовое соглашение с «Зенитом». Лучший ассистент минувшего розыгрыша РПЛ подпишет контракт с чемпионом страны сроком на 4 года.
    • Зарплата Максима в новом клубе составит 240 миллионов рублей за сезон.
    • Максим Глушенков в завершившемся розыгрыше РПЛ поучаствовал в 29 встречах за «Локомотив». В них игрок сумел записать на свой счет 6 голов и 18 голевых передач.
    • «Зенит» снова стал чемпионом России. Коллектив с берегов Невы завоевал золото российского первенства шестой раз подряд. «Локомотив» финишировал на четвертом месте.

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    Источник: Metaratings.ru

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