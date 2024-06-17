Мбаппе – о выборах во Франции: «Экстремисты находятся у ворот власти»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил политическую ситуацию в своей стране.

Французский президент Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента и объявил досрочные выборы.

1-й тур голосования пройдет 30 июня, 2-й – 7 июля.

Это произошло после поражения партии Макрона на выборах в Европарламент, где «Национальное объединение» Марин Ле Пен получило более чем в 2 раза больше поддержки, чем президентское «Возрождение» – 31% против 14%.

«Это решающий момент в истории нашей страны. Мы находимся в беспрецедентной ситуации. Экстремисты находятся у ворот власти, но у нас есть возможность выбрать будущее для Франции.

Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, чтобы осознать всю важность ситуации. Я надеюсь, что мой голос донесется до всех. Килиан выступает против экстремистов, тех, кто разделяет [народ]», – сказал Мбаппе.