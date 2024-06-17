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    • Мбаппе – о выборах во Франции: «Экстремисты находятся у ворот власти»

    Мбаппе – о выборах во Франции: «Экстремисты находятся у ворот власти»

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил политическую ситуацию в своей стране.

    • Французский президент Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента и объявил досрочные выборы.
    • 1-й тур голосования пройдет 30 июня, 2-й – 7 июля.
    • Это произошло после поражения партии Макрона на выборах в Европарламент, где «Национальное объединение» Марин Ле Пен получило более чем в 2 раза больше поддержки, чем президентское «Возрождение» – 31% против 14%.

    «Это решающий момент в истории нашей страны. Мы находимся в беспрецедентной ситуации. Экстремисты находятся у ворот власти, но у нас есть возможность выбрать будущее для Франции.

    Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, чтобы осознать всю важность ситуации. Я надеюсь, что мой голос донесется до всех. Килиан выступает против экстремистов, тех, кто разделяет [народ]», – сказал Мбаппе.

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    Источник: Madrid Universal

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    Комментарии (6)
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    The only one
    1718633981
    Это агитация?
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    Spartak_forv@
    1718634130
    Футболистам лучше не лезть в политику,особенно если они в ней вообще ничего не понимают,зря он это ляпнул,лучше бы о Евро думал
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    ...короче
    1718634919
    ...вот, оно тебе надо?)...
    Ответить
    Skull_Boy
    1718635732
    Маменькин дурачок, который себе и машину купить не может без разрешения, лучше помалкивай
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    Oldtrafford83
    1718636135
    мбп решил зайти не в ту степь))
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    knikos
    1718636999
    Вот дурак ! Ну куда ты лезешь ? Карьера пойдёт на спад после таких заявлений . Верная примета ...
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