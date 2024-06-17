Бывший тренер «Спартака» Рианчо порекомендовал Захаряну не возвращаться в «Динамо»

Экс-рулевой «Спартака» Руаль Рианчо поделился своими мыслями по поводу первого сезона Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Дебютный сезон в Испании Захарян не провалил. Его игру нельзя назвать впечатляющей, но и критиковать Арсена не за что. В следующем сезон он прибавит и будет заметным игроком в ла лиге. Всему свое время. Не рекомендую Захаряну возвращаться в «Динамо» – это шаг назад», – высказал свое мнение Рианчо.