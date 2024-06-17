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    • Бывший тренер «Спартака» Рианчо порекомендовал Захаряну не возвращаться в «Динамо»

    Бывший тренер «Спартака» Рианчо порекомендовал Захаряну не возвращаться в «Динамо»

    Экс-рулевой «Спартака» Руаль Рианчо поделился своими мыслями по поводу первого сезона Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    «Дебютный сезон в Испании Захарян не провалил. Его игру нельзя назвать впечатляющей, но и критиковать Арсена не за что. В следующем сезон он прибавит и будет заметным игроком в ла лиге. Всему свое время. Не рекомендую Захаряну возвращаться в «Динамо» – это шаг назад», – высказал свое мнение Рианчо.

    • 21-летний россиянин Арсен Захарян, играющий на позиции атакующего полузащитника, представляет цвета «Реал Сосьедада» с лета 2023 года. В майке баскского коллектива воспитанник «Динамо» поучаствовал в 40 поединках во всех соревнованиях. В них он сумел отметиться 1 голом и 2 голевыми передачами. В минувшем сезоне Арсен дебютировал в Лиге чемпионов.
    • «Реал Сосьедад» по итогам завершившегося розыгрыша Ла Лиги заработал 60 очков. Этот результат позволил команде финишировать на 6-й строчке.
    • «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство, но проиграло «Краснодару» и сумело завоевать лишь бронзовые медали российского первенства.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718596073
    А этот то куда лезет со своими советами?
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