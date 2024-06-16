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    • Кейн: «Благодаря игре за «Баварию» меня стали больше уважать»

    Кейн: «Благодаря игре за «Баварию» меня стали больше уважать»

    Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн считает, что игра в Мюнхене придала ему авторитет.

    «Меня стали больше уважать как одного из лучших форвардов в мире. Это происходит, когда ты играешь за такой клуб, как «Бавария», и показывает отличный сезон.

    Так же происходит, если ты играет за «Реал», «Барселону», другие топ-клубы. У меня теперь, возможно, другая аура», – сказал Кейн.

    • «Бавария» купила Гарри год назад у «Тоттенхэма».
    • В 45 матчах прошлого сезона Кейн забил 44 гола, сделал 12 ассистов.
    • «Бавария» провела сезон без трофеев.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии (2)
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    Skull_Boy
    1718530658
    Просто отличный сезон слить кубок и суперкубок, слить чемпионат и обосаться на 3е место и слить ЛЧ, просто гениальный олигофрен
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    Таврида
    1718531152
    Аура неудачника, не выиграшего ни одного командного трофея. Уверен, и на этом ЧЕ наглы пролетят.
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