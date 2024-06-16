Кейн: «Благодаря игре за «Баварию» меня стали больше уважать»

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн считает, что игра в Мюнхене придала ему авторитет.

«Меня стали больше уважать как одного из лучших форвардов в мире. Это происходит, когда ты играешь за такой клуб, как «Бавария», и показывает отличный сезон.

Так же происходит, если ты играет за «Реал», «Барселону», другие топ-клубы. У меня теперь, возможно, другая аура», – сказал Кейн.