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    Оздоев назвал самый удобный город в мире

    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев назвал самый комфортный для себя город.

    – Сейчас ты живешь и играешь в Салониках, а год назад был в Стамбуле. В чем главное отличие этих городов от Москвы?

    – Инфраструктура.

    – Что под ней подразумеваешь?

    – Да все – дороги, парки, общественный транспорт, торговые центры, рестораны. Москва – самый удобный город в мире: нигде нет такой инфраструктуры, как тут. Стамбул – тоже большой город, но в плане удобств ниже Москвы на полголовы. Салоники – небольшой прибрежный город, там совсем другая атмосфера.

    – Все на расслабоне?

    – Да, они живут в другом темпе, более спокойно, в духе южных городов – наверное, из-за моря и солнца. Мне трудно к этому привыкнуть, потому что с момента отъезда из Ингушетии, самый маленький город, в котором я когда-либо играл – это Казань, с населением в полтора миллиона человек. В Салониках же всего 300 тысяч.

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    Источник: Sport24

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