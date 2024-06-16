Оздоев назвал самый удобный город в мире

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев назвал самый комфортный для себя город.

– Сейчас ты живешь и играешь в Салониках, а год назад был в Стамбуле. В чем главное отличие этих городов от Москвы?

– Инфраструктура.

– Что под ней подразумеваешь?

– Да все – дороги, парки, общественный транспорт, торговые центры, рестораны. Москва – самый удобный город в мире: нигде нет такой инфраструктуры, как тут. Стамбул – тоже большой город, но в плане удобств ниже Москвы на полголовы. Салоники – небольшой прибрежный город, там совсем другая атмосфера.

– Все на расслабоне?

– Да, они живут в другом темпе, более спокойно, в духе южных городов – наверное, из-за моря и солнца. Мне трудно к этому привыкнуть, потому что с момента отъезда из Ингушетии, самый маленький город, в котором я когда-либо играл – это Казань, с населением в полтора миллиона человек. В Салониках же всего 300 тысяч.