Реакция Ивича на трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о переходе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я очень счастлив за Матвея! Он всецело заслуживает перейти в хорошую команду Европы!

Не будем забывать, что прошлый сезон не был лучшим для него. Но, усердно работая с командой и тренером вратарей, он улучшил и себя, и команду.

Уверен, что если бы «Краснодар» закончил сезон на 6‑м или 7‑м месте, никакого предложения от «ПСЖ» не поступило бы», – сказал Ивич.