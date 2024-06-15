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    Детали трансфера Сафонова в «ПСЖ» от участника сделки

    Юрист Юрий Зайцев участвовал в трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он раскрыл детали перехода.

    • «ПСЖ» заплатил за российского голкипера 20 миллионов евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.
    • Матвей стал самым дорогим вратарем в истории Лиги 1.

    – История развивалась следующим образом: «ПСЖ» напрямую обратился в «Краснодар» с интересом к Матвею. Не думаю, что с моей стороны будет правильно говорить о временным рамках, потому что это все-таки отношения между двумя клубами, но сначала клубы разговаривали между собой, затем представитель «ПСЖ» приезжал в Россию, где лично смотрел Матвея. Тогда же прошли первые переговоры между клубами.

    Также представитель французского клуба встречался с Матвеем: они обсуждали, готов ли футболист перейти в «ПСЖ», но понятно, что тогда никакие финансовые условия еще не поднимались. После визита представителя «ПСЖ» клубы в течение какого-то времени договорились, и тогда начались личные переговоры по условиям контракта.

    – Условия устроили Матвея?

    – Как это обычно бывает в переговорах: предлагающая сторона делает условия чуть-чуть ниже, сторона, которая принимает оффер, делает предложение выше ожиданий, но в итоге все сходятся где-то посередине. Это нормальный процесс. В этой ситуации обе стороны точно знали, чего хотят.

    Думаю, что деньги не были главным элементом в этой сделке для как для Матвея, так и «Краснодара». Для «быков» переход Сафонова в «ПСЖ» – это отличная реклама академии! Такая реклама, за которую тебе еще платят деньги! Когда выпускник академии будет играть в Лиге чемпионов, рекламы лучше не придумать.

    – Учитывая международную ситуацию, можно ли сравнить этот трансфер с полетом в космос? И усложняло ли это ход переговоров?

    – Нет, вся политическая ситуация точно не влияла на ход переговоров. Понятно, что есть формальная процедура, потому что трансфер предполагает оплату в Россию. И «ПСЖ» должен был предпринять определенные действия, чтобы получить согласование на такие платежи. Но и этот вопрос был решен быстро, каких-то трудностей не было.

    Во Франции серьезных ограничений по финансовым сделкам с Россией нет. Также у «Краснодара» нет никаких проблем с получением денег, у них есть счета в банках, которые работают с международной системой SWIFT. Насколько я знаю, «Краснодар» и получает деньги, и делает международные платежи без каких-либо проблем.

    – Последнюю неделю активно обсуждается еще и суд между Сафоновым и его бывшей женой. Эта история не напрягла «ПСЖ»?

    – «ПСЖ» точно был в курсе этой истории, потому что она была публичной. И, скорее всего, во французской прессе это фигурировало. «ПСЖ» уважает личную жизнь Матвея и туда они точно не вмешиваются. Соответственно, суды – личное дело Матвея, и на переговоры это никак не повлияло.

    – Имеет ли Матвей право выезжать из России?

    – На текущий момент у Матвея нет никаких ограничений на выезд. Ограничения, которые были, давно сняты, поэтому Матвей 15 июля присоединится к команде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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