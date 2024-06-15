Мостовой высказался о долге Сафонова по алиментам

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о личных проблемах новичка «ПСЖ» Матвея Сафонова.

У Сафонова долг по алиментам в 60 миллионов рублей.

«Сейчас уже не надо ни о чем переживать. Что касается его жизненных проблем, у половины населения такие же житейские проблемы. Если бы он не был футболистом, никто бы и не узнал про это.

Хорошо, что подписал контракт. Ничего себе, «ПСЖ»! Это здорово! Конечно, ему будет непросто, там есть Джанлуиджи Доннарумма. Наверняка Сафонов будет играть в Кубке Франции, где-то в чемпионате. У Матвея прекрасные шансы», – сказал Мостовой.