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    Мостовой высказался о долге Сафонова по алиментам

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о личных проблемах новичка «ПСЖ» Матвея Сафонова.

    • У Сафонова долг по алиментам в 60 миллионов рублей.

    «Сейчас уже не надо ни о чем переживать. Что касается его жизненных проблем, у половины населения такие же житейские проблемы. Если бы он не был футболистом, никто бы и не узнал про это.

    Хорошо, что подписал контракт. Ничего себе, «ПСЖ»! Это здорово! Конечно, ему будет непросто, там есть Джанлуиджи Доннарумма. Наверняка Сафонов будет играть в Кубке Франции, где-то в чемпионате. У Матвея прекрасные шансы», – сказал Мостовой.

    • «ПСЖ» купил Сафонова за 20 миллионов евро.
    • Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории Лиги 1.

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    Источник: Metaratings

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