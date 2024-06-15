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    • Глава «Локомотива» объяснил полезность Дзюбы для российского футбола

    Глава «Локомотива» объяснил полезность Дзюбы для российского футбола

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорный высказался об уходе форварда Артема Дзюбы.

    • С игроком не стали продлевать контракт.

    «Считаю, что Артем сыграл очень положительную роль в клубе, он очень здорово помог. Мы ему благодарны! Артем – выдающийся футболист, один из лучших в истории российского футбола. И в прошлом году он помог команде выйти из сложной ситуации, это бесспорно.

    Хочу подчеркнуть, что такие игроки, как Артем, нашему футболу нужны. Яркие, мощные, которые привлекают внимание к футболу и чемпионату. Без Артема футбольная жизнь в России точно была бы более пресной и скучной», – сказал Нагорных.

    • Дзюба провел в «Локо» 39 матчей за полтора года, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1718444502
    Пресной,футбольная жизнь в России будет без Спартака. А Дзюба элемент шоу. Талантливый ,надо сказать
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