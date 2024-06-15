Глава «Локомотива» объяснил полезность Дзюбы для российского футбола

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорный высказался об уходе форварда Артема Дзюбы.
- С игроком не стали продлевать контракт.
«Считаю, что Артем сыграл очень положительную роль в клубе, он очень здорово помог. Мы ему благодарны! Артем – выдающийся футболист, один из лучших в истории российского футбола. И в прошлом году он помог команде выйти из сложной ситуации, это бесспорно.
Хочу подчеркнуть, что такие игроки, как Артем, нашему футболу нужны. Яркие, мощные, которые привлекают внимание к футболу и чемпионату. Без Артема футбольная жизнь в России точно была бы более пресной и скучной», – сказал Нагорных.
- Дзюба провел в «Локо» 39 матчей за полтора года, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
- Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.