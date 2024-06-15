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    • Живущий во Франции комментатор Шмурнов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

    Живущий во Франции комментатор Шмурнов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал трансфер вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Мне кажется, Сафонов будет играть в «ПСЖ». Во-первых, у Джанлуиджи Доннаруммы сейчас очень непростые отношения с руководством. Может быть, с тренером получше, но были разговоры, что они ищут вратарей ему на замену. Значит, что оба получат шанс в начале сезона.

    На мой взгляд, Доннарумма слабо провeл прошлый сезон, поэтому не удивлюсь, если Матвей сыграет в чемпионате в первых нескольких матчах сезона», – сказал Шмурнов.

    • Парижане заплатили за голкипера 20 миллионов евро.
    • Контракт российского футболиста с новым клубом рассчитан до 2029 года.
    • Шмурнов эмигрировал из России в 2022 году и живет во Франции, владея французским языком.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:56
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1718434827
    его слова да...
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    VPERDIV SPARTAK
    1718436875
    Накоментил на жизнь в недружественной Франции )
    Ответить
    ...короче
    1718437806
    ...шмурня всё это...
    Ответить
    BoevStas1
    1718438058
    Кого ещё не спросили?)))
    Ответить
    Semenycch
    1718440581
    Менеджеры, зачем Вы слова этого предателя, этого ничтожества выставляете на сайте? Он ранней весной 2022 года слинял из России, проклиная свою родину!
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    nik55
    1718442349
    зачем брать интервью у урода
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    Алексей З
    1718444331
    Когда покупают ВТОРОГО вратаря за 20 млн. , то причины только две. 1. Деньги ляжку жгут. 2. Основного собираются продавать. Вот и посмотрим.
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