Живущий во Франции комментатор Шмурнов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал трансфер вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Мне кажется, Сафонов будет играть в «ПСЖ». Во-первых, у Джанлуиджи Доннаруммы сейчас очень непростые отношения с руководством. Может быть, с тренером получше, но были разговоры, что они ищут вратарей ему на замену. Значит, что оба получат шанс в начале сезона.

На мой взгляд, Доннарумма слабо провeл прошлый сезон, поэтому не удивлюсь, если Матвей сыграет в чемпионате в первых нескольких матчах сезона», – сказал Шмурнов.