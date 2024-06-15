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    Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «Отдали по дешевке»

    Анзор Кавазашвили отреагировал на трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    • Парижане заплатили за голкипера 20 млн евро.
    • Контракт российского футболиста с новым клубом рассчитан до 2029 года.

    «Я против перехода Сафонова в «ПСЖ». Там есть надежный вратарь, который долго и надежно играет. Матвею нужно ждать, пока основной вратарь заболеет, сломается или умрет, чтобы освободилось место.

    К Доннарумме привыкли болельщики, защитники и сам клуб. Второму вратарю придется привыкать, доказывать – Матвею будет сложно… Как бы он не сломался морально.

    Ему не нужно было идти в «ПСЖ», там есть классный вратарь. Боюсь, он не попадет в стартовый состав и французский клуб, возможно, начнет его отдавать в аренду. Мне не нравится это!

    20 миллионов за лучшего вратаря России – копейки. Сафонов намного дороже стоит – не дешевле 60 миллионов евро! Его по дешевке отдали.

    Если Галицкий отговаривал его, значит, он умный! За эти 20 миллионов он купит нескольких игроков, но Сафонов, видимо, настолько был напряжен семейными проблемами, что хотел удрать из «Краснодара». Это мое мнение!

    Он мог удрать в «Зенит» и через год-два его с руками и ногами отрывали бы европейские клубы. В «ПСЖ» Доннарумма как раз через два года будет уже пожилой», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Октавиус
    1718401595
    Доннарумма как раз через два года будет уже пожилой, а Сафонов будет в самом соку, и фигня, что они родились в один день))
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    kirdykprishel
    1718402008
    Матвею нужно ждать, пока основной вратарь заболеет, сломается или умрет,----- Маладес Кавазишвили.Настоящий людоед.)))
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1718406136
    Сафонов нестабильный вратарь и довольно нервный. Сумма 20млн евро кажется завышенной.
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