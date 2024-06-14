Реакция Мостового на переход Сафонова в «ПСЖ»

Александр Мостовой оценил трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Безусловно, переход Сафонова в «ПСЖ» – это супертрансфер, побольше бы таких. Для российского футбола это отличная новость. До последнего не верилось на сто процентов, тем более писали, что там что-то могло сорваться и так далее.

Очень рад за Матвея, это отличная возможность для него. Пожелаю ему удачи и как можно больше матчей провести в воротах, а не на скамейке.

Будет непросто, ведь там есть Доннарумма, но шансы у Сафонова обязательно будут, я уверен. Что касается его личных проблем, то я думаю, сильно повлиять это не должно. Посмотрим», – сказал Мостовой.