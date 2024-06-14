Канчельскис пошутил о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Андрей Канчельскис с юмором прокомментировал переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Хорошая новость для российского футбола. Матвей молодец, что не побоялся уехать в европейский клуб. Понятно, что будет сложно бороться за место в стартовом составе, но шансы будут.

«ПСЖ» принимает участие в большом количестве турниров, поэтому без игровой практики Матвей не останется.

У Доннаруммы на Евро задрожат коленки после перехода Сафонова. Шучу, конечно», – сказал Канчельскис.