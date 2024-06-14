Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Канчельскис пошутил о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

    Андрей Канчельскис с юмором прокомментировал переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    «Хорошая новость для российского футбола. Матвей молодец, что не побоялся уехать в европейский клуб. Понятно, что будет сложно бороться за место в стартовом составе, но шансы будут.

    «ПСЖ» принимает участие в большом количестве турниров, поэтому без игровой практики Матвей не останется.

    У Доннаруммы на Евро задрожат коленки после перехода Сафонова. Шучу, конечно», – сказал Канчельскис.

    • «ПСЖ» заплатил за российского голкипера 20 млн евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.

    Новости по теме
    Реакция Мостового на переход Сафонова в «ПСЖ» 1
    Аршавин оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» 1
    Сафонов – самый дорогой вратарь в истории чемпионата Франции 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2024 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    kirdykprishel
    1718392452
    Не шути Канчельскис.А то во Франции посмотрят на РФС, который за шутки под пресс пускает, ну и решат перенять опыт. Лишат тебя шенгенской визы и Муру твою с тобой же под нож...санкционный.)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+