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    • Стал известен топ-клуб АПЛ, который интересовался Сафоновым

    Стал известен топ-клуб АПЛ, который интересовался Сафоновым

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым интересовались в АПЛ.

    «Раньше был интерес к Матвею от «Ливерпуля». «Краснодар» убедил игрока, что нет смысла ехать смотреть футбол с первого ряда. Там не было конкретики, был интерес», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Сафонов вскоре должен перейти в «ПСЖ».
    • Французский должен заплатить за вратаря 20 миллионов евро с учетом бонусов.
    • На Сафонова, по словам адвоката его жены, наложен запрет на выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    Skull_Boy
    1718376525
    Ну будет смотреть футбол с первого ряда во Франции и только полнейший идиот думает и надеется, что он выиграет конкуренцию и Доннаруммы, где дадут мальчику сыграть тройку матчей с аутами
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