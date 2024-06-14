Стал известен топ-клуб АПЛ, который интересовался Сафоновым

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым интересовались в АПЛ.

«Раньше был интерес к Матвею от «Ливерпуля». «Краснодар» убедил игрока, что нет смысла ехать смотреть футбол с первого ряда. Там не было конкретики, был интерес», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.