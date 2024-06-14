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    • Канчельскис высказался о переходе Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

    Канчельскис высказался о переходе Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном переходе Максима Глушенкова в «Зенит» из «Локомотива».

    «Видимо, «Зенит» сделал предложение, от которого Глушенков отказаться не смог. Меня это не удивляет. «Зенит» имеет преимущество в зарплатах, имидже, они выигрывают чемпионат и Кубок России. Не рискует ли Глушенков игровым временем, то это вопрос к нему. Думаю, у него приоритет – зарплата. В Питере он будет получать в разы больше.

    Вы же видите, что происходит, когда кто-то закрывает глаза на игровое время при повышении зарплаты. Кто-то же, наоборот, ведет себя достойно и двигается дальше. Жизнь такая сейчас, что понятий мало, которые были раньше. Сейчас деньги на первом плане. Это плохо. Когда деньги на первом плане, а футбол – на втором, то у тебя большие проблемы. Но молодежь этого не понимает, у них другие ценности сейчас. Они бегут за деньгами. Что тут поделаешь. Деньги манят», – сказал Канчельскис.

    • Сегодня стало известно, что «Зенит» договорился о трансфере Глушенкова.
    • В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провел 38 матчей, забив 9 голов и сделав 19 ассистов.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 16:34
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1718372602
    Думаю, у него приоритет – зарплата. В Питере он будет получать в разы больше. И это касается не только Глушенкова. И никакие отмазки о том, что это. якобы надо для повышения класса и это необходимо для дальнейшей карьеры навряд ли примутся.
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    Skull_Boy
    1718373838
    Зенит кладбище российских игроков с гениально тупым тренером у руля, за которого всю работу делает Тимощук
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