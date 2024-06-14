Генич: «Галицкому больно отпускать Сафонова в «ПСЖ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич описал чувства владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на фоне скорого трансфера вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если бы были еврокубки, Галицкий точно не отпустил бы Сафонова в «ПСЖ». Это только мы все вокруг тащимся от трансфера Матвея в «ПСЖ». А Галицкому больно, ему не хочется этого», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.