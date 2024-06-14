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    Генич: «Галицкому больно отпускать Сафонова в «ПСЖ»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич описал чувства владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на фоне скорого трансфера вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Если бы были еврокубки, Галицкий точно не отпустил бы Сафонова в «ПСЖ». Это только мы все вокруг тащимся от трансфера Матвея в «ПСЖ». А Галицкому больно, ему не хочется этого», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Ожидается, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ».
    • Французский должен заплатить за вратаря 20 миллионов евро с учетом бонусов.
    • На Сафонова, по словам адвоката его жены, наложен запрет на выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1718363579
    Это то "чудо" откуда знает? Его Галицкий к себе и на пушечный выстрел не под пустит, желтопрессового.
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