Генич: «Галицкому больно отпускать Сафонова в «ПСЖ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич описал чувства владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на фоне скорого трансфера вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Если бы были еврокубки, Галицкий точно не отпустил бы Сафонова в «ПСЖ». Это только мы все вокруг тащимся от трансфера Матвея в «ПСЖ». А Галицкому больно, ему не хочется этого», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Ожидается, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ».
- Французский должен заплатить за вратаря 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- На Сафонова, по словам адвоката его жены, наложен запрет на выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.