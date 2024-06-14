Названа причина задержки трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» пока откладывается из-за бюрократических моментов. По данным «РБ Спорт», на данный момент голкиперу не выдали разрешение на работу во Франции. Это может занять некоторое время.
«Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеется, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
- Ожидается, что Сафонов подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ».
- Французский должен заплатить за вратаря 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- На Сафонова, по словам адвоката его жены, наложен запрет на выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- В минувшем сезоне 25-летний голкипер провел за «Краснодар» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей.