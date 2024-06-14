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    Названа причина задержки трансфера Сафонова в «ПСЖ»

    Переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» пока откладывается из-за бюрократических моментов. По данным «РБ Спорт», на данный момент голкиперу не выдали разрешение на работу во Франции. Это может занять некоторое время.

    «Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеется, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    • Ожидается, что Сафонов подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ».
    • Французский должен заплатить за вратаря 20 миллионов евро с учетом бонусов.
    • На Сафонова, по словам адвоката его жены, наложен запрет на выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • В минувшем сезоне 25-летний голкипер провел за «Краснодар» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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