Названа причина задержки трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» пока откладывается из-за бюрократических моментов. По данным «РБ Спорт», на данный момент голкиперу не выдали разрешение на работу во Франции. Это может занять некоторое время.

«Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеется, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», – сказал источник, знакомый с ситуацией.