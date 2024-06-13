Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил, что игрок не погасил долг по алиментам

Максим Шилов, адвокат экс-жены Матвея Сафонова Анастасии, прокомментировал информацию о погашении долга.

«По итогу никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Информация, которая была пару дней назад в СМИ, оказалась не соответствующей действительности.

Соответственно, пристав просто не мог снять какие-либо ограничения на выезд для Матвея Сафонова», – сказал Шилов.