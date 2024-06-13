Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил, что игрок не погасил долг по алиментам

Максим Шилов, адвокат экс-жены Матвея Сафонова Анастасии, прокомментировал информацию о погашении долга.
«По итогу никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Информация, которая была пару дней назад в СМИ, оказалась не соответствующей действительности.
Соответственно, пристав просто не мог снять какие-либо ограничения на выезд для Матвея Сафонова», – сказал Шилов.
- Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге 60 миллионов рублей по алиментам, из-за этого на него наложен запрет на выезд из России.
- Ожидается, что голкипер вскоре перейдет из «Краснодара» в «ПСЖ».