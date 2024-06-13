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    • Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил, что игрок не погасил долг по алиментам

    Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил, что игрок не погасил долг по алиментам

    Максим Шилов, адвокат экс-жены Матвея Сафонова Анастасии, прокомментировал информацию о погашении долга.

    «По итогу никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Информация, которая была пару дней назад в СМИ, оказалась не соответствующей действительности.

    Соответственно, пристав просто не мог снять какие-либо ограничения на выезд для Матвея Сафонова», – сказал Шилов.

    • Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге 60 миллионов рублей по алиментам, из-за этого на него наложен запрет на выезд из России.
    • Ожидается, что голкипер вскоре перейдет из «Краснодара» в «ПСЖ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:13
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    Комментарии (8)
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    kirdykprishel
    1718303283
    пристав просто не мог снять какие-либо ограничения---- Чо там какой то российский пристав для ПСЖ. Сунули приставу денег чутка --и нет ограничений.)))
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    ...короче
    1718303347
    ...Шилов, иди отсюда, Шилов...
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    Cleaner
    1718309822
    Адвокатам ВЕРЫ НЕТ!!!
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