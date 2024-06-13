Мостовой высказался о шансах Сафонова заиграть в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Спартака», «Кана», «Страсбура» и «Сельты» Александр Мостовой одобрил ожидаемый переход вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, такой переход – плюс для российской системы. Я на протяжении многих лет говорю – если есть возможность, надо уезжать и пробовать свои силы. Другое дело, что все знают, что там Доннарумма, будет непросто играть в воротах. Но будет привыкать», – сказал Мостовой.