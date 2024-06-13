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    Мостовой высказался о шансах Сафонова заиграть в «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Кана», «Страсбура» и «Сельты» Александр Мостовой одобрил ожидаемый переход вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Конечно, такой переход – плюс для российской системы. Я на протяжении многих лет говорю – если есть возможность, надо уезжать и пробовать свои силы. Другое дело, что все знают, что там Доннарумма, будет непросто играть в воротах. Но будет привыкать», – сказал Мостовой.

    • 25-летний Сафонов в минувшем сезоне провел 30 матчей в РПЛ за «Краснодар».
    • В данный момент футболисту закрыт выезд из России из-за долга по алиментам.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии (2)
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    kirdykprishel
    1718300700
    Прав Санек.
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    Январь 59
    1718301339
    Дай Бог Матвею решить все вопросы по претензиям бывшей жены? А дальше будет всё зависеть от Матвея. Не настолько уж велик Доннарумма в воротах. Были в Италии вратари и по лучше. Так что у Моти будет шанс подвинуть Джиджи.
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