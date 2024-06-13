Агент Антона Миранчука оценил шансы игрока покинуть «Локомотив»

Агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев назвал приоритетный вариант продолжения карьеры для футболиста.

«Антон на 99% не останется в «Локомотиве». Предложений больше не было. Клуб вроде бы в связи с возможной продажей одного футболиста готов к ним вернуться, но я не думаю, что предложение будет достойным и футболист его примет. Это мое мнение.

Мы ориентированы на другие чемпионаты. Приоритет – попасть в Европу», – сказал Шпинев. Агнет также не исключил, что игрок останется в РПЛ.