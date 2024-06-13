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    • Слишкович рассказал о предложениях после ухода из «Спартака»

    Слишкович рассказал о предложениях после ухода из «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович сообщил, что после ухода из московской команды у него было общение с четырьмя клубами.

    – Коллеги сообщают, что вы главный кандидат на пост тренера в «Химках». Ведете ли вы переговоры с этим клубом? Интересен ли вам такой вариант?

    – Я не вел переговоры с «Химками», но после окончания сезона я общался с четырьмя клубами, где у каждого из них уже был тренер. Мне показалось это непрофессиональным и нечестным по отношению к коллегам, сразу же вызывало отторжение.

    Некоторые думали, что я волшебник, в то время как их амбиции и реальность не совпадали. Как тренера меня интересуют спортивный проект, реальные амбиции и поддержка клуба. В настоящий момент я такого не встретил.

    – Если вариант с «Химками» неправда, то когда планируете вернуться к работе? И будет ли это клуб из России, или рассматриваете варианты из-за рубежа? Есть ли уже предложения?

    – Предложения были, но я был вынужден отказать. Меня они не устраивали в спортивном смысле. Мой приоритет – спортивный успех. Надеюсь, что такая возможность появится или в России, или за границей.

    • Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля после отставки испанца Гильермо Абаскаля. В последних матчах он формально был главным тренером команды.
    • С нового сезона «Спартак» возглавил Деян Станкович.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 13:59
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