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    Слишкович заявил, что станет чемпионом со «Спартаком»

    Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович сообщил, что планирует вернуться в московскую команду в будущем.

    – Ряд экспертов утверждал, что вам нужно дать шанс на посту главного тренера «Спартака». Считаете ли вы, что за весенний отрезок чемпионата заслужили такой шанс?

    – Я об этом не думал, но убежден, что однажды вернусь в «Спартак», чтобы выиграть чемпионство.

    – Многие ваши коллеги, которые ранее работали в «Спартаке», говорили, что пост главного тренера красно-белых – самый сложный и нервный в российском футболе. За время работы в «Спартаке» чувствовали это? Были ли проблемы и интриги против вас?

    – Никогда проблем и интриг не было. В каждом клубе присутствует давление, но всe зависит от людей – некоторых давление уничтожает, другим же дает силы.

    – Чем стал для вас «Спартак» за эти два года?

    – Если бы у вас в кармане лежал два года камень, вы бы его полюбили. «Спартак» мне многое дал, я никогда этого не забуду, для меня этот клуб навсегда останется особенным.

    • Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля после отставки испанца Гильермо Абаскаля. В последних матчах он формально был главным тренером команды.
    • С нового сезона «Спартак» возглавил Деян Станкович.

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    Источник: «РИА Новости»

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