Слишкович заявил, что станет чемпионом со «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович сообщил, что планирует вернуться в московскую команду в будущем.

– Ряд экспертов утверждал, что вам нужно дать шанс на посту главного тренера «Спартака». Считаете ли вы, что за весенний отрезок чемпионата заслужили такой шанс?

– Я об этом не думал, но убежден, что однажды вернусь в «Спартак», чтобы выиграть чемпионство.

– Многие ваши коллеги, которые ранее работали в «Спартаке», говорили, что пост главного тренера красно-белых – самый сложный и нервный в российском футболе. За время работы в «Спартаке» чувствовали это? Были ли проблемы и интриги против вас?

– Никогда проблем и интриг не было. В каждом клубе присутствует давление, но всe зависит от людей – некоторых давление уничтожает, другим же дает силы.

– Чем стал для вас «Спартак» за эти два года?

– Если бы у вас в кармане лежал два года камень, вы бы его полюбили. «Спартак» мне многое дал, я никогда этого не забуду, для меня этот клуб навсегда останется особенным.