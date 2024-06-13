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    • Жена Тюкавина рассказала, как игрок проводит свободное время

    Жена Тюкавина рассказала, как игрок проводит свободное время

    Жена нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алена ответила на вопросы о том, как форвард проводит досуг.

    – О Косте говорят – домосед. В самом деле?

    – Да! После девяти вечера мы из квартиры не выходим.

    – Даже на каникулах?

    – Ой, там вообще распорядок дня как у пенсионеров, ха-ха. Вот сейчас на пять дней летали в Турцию. Кто-то в отпуске отрывается на полную катушку, дрыхнет до двенадцати... А у Кости подъем в восемь утра. Завтрак, тренажерный зал, обед, тихий час. Потом немножечко погреется на солнышке, поплавает, поиграет в теннис и волейбол. Дальше ужин, свободное время – и все, в кровать.

    – Образцово.

    – Если мы в Москве и дали выходной, Костя все равно поздно не ложится. В одиннадцать вечера уже железно спит. Поэтому и встает рано. Пока гуляет с собакой, я готовлю завтрак. Затем можем куда-то поехать, повидаться с родителями или друзьями. Вечером снова прогулка с собакой, ну и перед сном иногда фильмы смотрим.

    – Какие?

    – Сериалы про полицейских, детективы, боевики, триллеры... Здесь наши вкусы совпадают. Правда, однажды после тренировки пошел со мной в кино на американскую мелодраму «Звезда родилась». Фильм интересный, музыкальный, меня сразу захватил. А Костя был такой уставший, что в какой-то момент сморило, закемарил.

    – Разбудили?

    – Зачем? Подумала: «Пусть поспит».

    – Хоть раз были с мужем в ночном клубе?

    – Ну раз-то каждый был... Но вообще ему это малоинтересно. Мне тоже. Что мы там не видели? Да вы и сами знаете – проблемы в таких заведениях порой возникают на ровном месте. Уж лучше держаться от них подальше. Костя и рестораны не очень любит. Предпочитает домашнюю кухню.

    • 21-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел 38 матчей за клуб, забил 17 голов, отдал 9 передач.
    • Вместе с «Динамо» нападающий выиграл бронзовую медаль чемпионата России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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