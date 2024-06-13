Слишкович объяснил, почему ушел из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о причинах ухода из команды, несмотря на предложение остаться в тренерском штабе.

– Владимир, ваш уход из «Спартака» стал очень неожиданным. Скажите, пожалуйста, почему решились на уход?

– Возможно, мой уход был неожиданным для спортивной публики, но для меня – отнюдь, так как это решение я принял, когда возглавил команду. Руководство клуба мне доверилось. Моей обязанностью было сделать всe возможное, чтобы команда вышла из кризиса.

Клуб всегда был искренним и корректным, я знал, что буду работать только до конца сезона и мои амбиции заканчиваются на этом этапе. Также я знал, что клуб хотел бы меня видеть в тренерском штабе, что было сказано публично, но я ждал окончания сезона, чтобы им лично сказать о своем решении, потому что я не хотел создавать давление и какие-либо проблемы.

– СМИ писали, что у вас мог быть конфликт с руководством либо разногласия с Деяном Станковичем. Было ли что-то из этого?

– Никогда, за всю свою футбольную карьеру у меня не было конфликтов ни с кем. Я начитался глупостей, что якобы я просил огромные деньги, что [Владимир] Ивич не хотел со мной работать. Я вас сейчас уверяю, что это всe ложь некоторых людей и их собственные интересы. Я нормально реагирую на критику моих тренерских качеств, но не допускаю, когда ставится под сомнение моя порядочность.

Руководство «Спартака» всегда было корректным по отношению ко мне, и я всегда чувствовал абсолютную поддержку. В свою очередь, я всегда был корректен и честен, всегда ставил интересы клуба и команды превыше своих. Тем более в тот период мне поступило предложение о работе в клубе РПЛ, где я мог быть главным тренером и намного больше заработать, но я не мог оставить команду.

Спортивный директор [Томаш Амарал] пришел в «Спартак», когда уже был тренерский штаб, который он не выбирал. Я посчитал, что правильным будет начать работу летом со своим спортивным проектом, поэтому я и принял решение уйти из клуба, так и объяснив свое решение спортивному и генеральному директорам.

– Как вы отнеслись к назначению Станковича? Планировали с ним поработать или сразу поняли, что хотите уйти, чтобы стать главным тренером?

– «Спартак» пригласил авторитетного тренера, который уже выиграл трофеи. Амарал отлично знает свою работу и прекрасно знает, что необходимо команде. Я не сомневаюсь в его решениях. Мы работали полгода вместе, и я убедился в его высоких профессиональных и человеческих качествах. Но мне было неважно, кто будет главным тренером, потому что я до этого принял решение уйти.