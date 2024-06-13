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    • Мануэл Фернандеш считает переход в «ПСЖ» неверным шагом Сафонова

    Мануэл Фернандеш считает переход в «ПСЖ» неверным шагом Сафонова

    Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэль Фернандеш признался, что был удивлен, узнав об ожидаемом переходе голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Сафонов – талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдет в «ПСЖ». Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму. С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», – сказал Фернандеш.

    • Португалец играл вместе с Сафоновым за «Краснодар» в сезоне-2019/20.
    • Ожидается, что 25-летний российский вратарь подпишет контракт с «ПСЖ» до 2029 года.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии (1)
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    Garrincha58
    1718272281
    Это почти равносильно, если бы он перешёл в СА или ОАЭ, но там хотя бы играл! А в ПСЖ может стать чемпионом, а может и нет без Мбаппе им теперь трудно будет доминировать в Лиге1
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