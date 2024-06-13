Мануэл Фернандеш считает переход в «ПСЖ» неверным шагом Сафонова

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэль Фернандеш признался, что был удивлен, узнав об ожидаемом переходе голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонов – талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдет в «ПСЖ». Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму. С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», – сказал Фернандеш.