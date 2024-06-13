Слишкович отреагировал на информацию о переговорах с «Химками»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером «Химок».
«Я не вел переговоров с «Химками», – сказал Слишкович.
- Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев будет уволен со своего поста, однако официального подтверждения этой информации не последовало.
- Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля после отставки испанца Гильермо Абаскаля. В последних матчах он формально был главным тренером команды.
- Босниец покинул «Спартак» по окончании сезона.