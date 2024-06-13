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    • Слишкович отреагировал на информацию о переговорах с «Химками»

    Слишкович отреагировал на информацию о переговорах с «Химками»

    Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером «Химок».

    «Я не вел переговоров с «Химками», – сказал Слишкович.

    • Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев будет уволен со своего поста, однако официального подтверждения этой информации не последовало.
    • Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля после отставки испанца Гильермо Абаскаля. В последних матчах он формально был главным тренером команды.
    • Босниец покинул «Спартак» по окончании сезона.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии (6)
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    ...короче
    1718268178
    ...ты тут не отбрехивайся, собирай быстро манатки и бегом в Химки!)...
    Ответить
    7:1
    1718268423
    а он же, вроде, пока был исполняющим обязанности, ни разу не проиграл в рпл и ушёл непобеждённым. наверное, не пропадёт, кто-нибудь да возьмёт его.
    Ответить
    MazaiNN
    1718268710
    Тает в дымке город Химки, До свиданья, мне пора В Долгопрудный, где так чудны Подмосковные вечера....
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    Невописынок
    1718269669
    После свинарника тяжело вернуть репутацию
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