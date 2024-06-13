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    • Названо условие, на которое согласился Модрич, чтобы остаться в «Реале»

    Названо условие, на которое согласился Модрич, чтобы остаться в «Реале»

    Полузащитник Лука Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое при согласовании нового контракта с «Реалом». По данным diario Madridista, хорват заключил контракт до июня 2025 года с окладом в размере 5 миллионов евро после уплаты налогов.

    Сообщается, что на решение «Реала» оставить Модрича также повлиял уход Тони Крооса, который после Евро-2024 завершит карьеру.

    Ранее Модрич был одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала».

    • В минувшем сезоне 38-летний хорват провел за клуб 46 матчей, забил 2 гола и отдал 8 передач.
    • Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.

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    Источник: diario Madridista

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии (1)
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    алдан2014
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    На ум сразу пришла тарелка супа... А тут другое
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