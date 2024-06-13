Названо условие, на которое согласился Модрич, чтобы остаться в «Реале»

Полузащитник Лука Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое при согласовании нового контракта с «Реалом». По данным diario Madridista, хорват заключил контракт до июня 2025 года с окладом в размере 5 миллионов евро после уплаты налогов.

Сообщается, что на решение «Реала» оставить Модрича также повлиял уход Тони Крооса, который после Евро-2024 завершит карьеру.

Ранее Модрич был одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала».