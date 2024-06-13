Червиченко назвал три клуба РПЛ, которым может помочь Дзюба

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что нападающий Артем Дзюба может понадобиться только новичкам РПЛ.

– В принципе, он может помочь командам уровня «Акрона», «Химок» или махачкалинского «Динамо». Им нужен лидер и символический медийный актив. Другое дело, что Дзюба – футболист дорогой. Мало кто может себе позволить платить ему большую зарплату.

– Лидеров РПЛ Артeм уже точно не усилит?

– Он растерял скорость. Да, Дзюба может замкнуть передачу, но создать угрозу или давление он уже не может. Всe-таки возраст и большие габариты накладывают отпечаток. Как серьeзного нападающего для РПЛ его можно забыть.