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    • Червиченко назвал три клуба РПЛ, которым может помочь Дзюба

    Червиченко назвал три клуба РПЛ, которым может помочь Дзюба

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что нападающий Артем Дзюба может понадобиться только новичкам РПЛ.

    – В принципе, он может помочь командам уровня «Акрона», «Химок» или махачкалинского «Динамо». Им нужен лидер и символический медийный актив. Другое дело, что Дзюба – футболист дорогой. Мало кто может себе позволить платить ему большую зарплату.

    – Лидеров РПЛ Артeм уже точно не усилит?

    – Он растерял скорость. Да, Дзюба может замкнуть передачу, но создать угрозу или давление он уже не может. Всe-таки возраст и большие габариты накладывают отпечаток. Как серьeзного нападающего для РПЛ его можно забыть.

    • В минувшем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
    • 29 мая клуб объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1718260770
    Бывший хозяин Спартака и Химок) Юрана из Химок уволил Федун ) совпадение!?))) братские отношения) верно,Химки чистый фарм Спартака!
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