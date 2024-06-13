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    Реакция Лунева на новость о договоренности с «Динамо»

    Вратарь сборной России Андрей Лунев ответил, действительно ли он переходит в «Динамо».

    Сообщалось, что стороны договорились о подписании контракта по схеме «2+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    «Пока ясности никакой нету, пока только разговоры. Глобально ничего нового.

    Переговоры есть с несколькими командами – с какими конкретно, я думаю, не совсем корректно будет говорить», – сказал Лунев.

    • Голкипер стал свободным агентом после ухода из «Карабаха».
    • Лунев провел в Азербайджане один сезон и пропустил 43 гола в 34 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (2)
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    alex1951
    1718236592
    Если ********** ,значит - выгадывает.... Ну и дурак . Динамо Чемпион...
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