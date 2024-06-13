Реакция Лунева на новость о договоренности с «Динамо»

Вратарь сборной России Андрей Лунев ответил, действительно ли он переходит в «Динамо».

Сообщалось, что стороны договорились о подписании контракта по схеме «2+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов.

«Пока ясности никакой нету, пока только разговоры. Глобально ничего нового.

Переговоры есть с несколькими командами – с какими конкретно, я думаю, не совсем корректно будет говорить», – сказал Лунев.