Реакция Лунева на новость о договоренности с «Динамо»

Вратарь сборной России Андрей Лунев ответил, действительно ли он переходит в «Динамо».
Сообщалось, что стороны договорились о подписании контракта по схеме «2+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год с учетом бонусов.
«Пока ясности никакой нету, пока только разговоры. Глобально ничего нового.
Переговоры есть с несколькими командами – с какими конкретно, я думаю, не совсем корректно будет говорить», – сказал Лунев.
- Голкипер стал свободным агентом после ухода из «Карабаха».
- Лунев провел в Азербайджане один сезон и пропустил 43 гола в 34 матчах.