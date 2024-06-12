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    Сергеев – о чемпионстве «Зенита»: «Это волшебство!»

    Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от чемпионства в минувшем сезоне.

    «Никто не думал о том, что мы можем не выиграть в этом году чемпионство, все верили до конца. Но когда последний тур оставался, понятно, не от нас все зависело, потому что мы отставали на два очка и нам надо было выиграть и ждать уже осечку «Динамо». И все так и сложилось. Это волшебство! Я думаю, сверху нам воздалось.

    С каждым годом чемпионство все эмоциональнее. Конечно, лучше не нервничать. Но я скажу так, это самый интересный сезон за последнее время, который «Зенит» выигрывал», – сказал Сергеев.

    • «Зенит» выиграл 6 чемпионств подряд.
    • В минувшем сезоне оформлен требл.
    • В следующем году «Зенит» отметит 100-летие.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.06.2024 18:55
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    Комментарии (13)
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    TIMOTHY
    1718207907
    Это было супер)
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    val69
    1718208647
    Ага, волшебство... А главный волшебник - Пися.....
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718208849
    Если бы играли весь сезон хотя бы на 70% своих возможностей так и волшебства не было бы! Гыгыгы
    Ответить
    ...короче
    1718209464
    ...волшебство-колдовство-плутоство...
    Ответить
    ESC-Russia-google
    1718210629
    Это не волшебство, а бесхребетность Динамо и Краснодара!
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    k611
    1718213040
    Уверен,если бы Динамо устраивала только победа, они бы этот матч выиграли. Как только в матче достаточно ничьи, как правило эту игру команда проигрывает. Менталитет наших клубов и сборной. Могут играть только когда прижмёт и нужна только победа.
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    sochi-2013
    1718214806
    Человек сыгравший два полных матча за сезон - суперчемпион!
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    Fialet
    1718216089
    Это не волшебство а хитрый план. Надо же было как то поднять интерес к внутреннему чемпионату в отсутствии международных турниров.
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    Loko_Roma
    1718217845
    Сергеев собрал больше ачивок с зенитом сидя на банке, чем кто бы это небыло, а теперь он не желает менять клуб, он же легенда
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