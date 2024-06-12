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    «Краснодар» улучшил предложение по Козлову

    «Краснодар» готов увеличить свое предложение «Балтике» по трансферу полузащитника Данилы Козлова до 2 миллионов евро и предложить калининградцам ещe одного игрока. По данным «РБ Спорт», балтийцы пока не дали ответа. Самому же Козлову вариант с «Краснодаром» нравится.

    Козлов является воспитанником «Зенита», и у петербуржцев есть приоритетное право выкупа футболиста, которым они намерены воспользоваться.

    • 19-летний Козлов провел в весенней части сезона за «Балтику» 15 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
    • Первую половину сезона хавбек провел в молодежной команде «Зенита», а также сыграл 1 встречу за вторую команду петербуржцев во Второй лиге.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Spirit_78
    1718198486
    Хорошо бы Зениту его выкупить и отдать в аренду Краснодару)
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    TIMOTHY
    1718201200
    Как Газпром решит так и сделаем ))
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