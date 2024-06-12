«Краснодар» улучшил предложение по Козлову

«Краснодар» готов увеличить свое предложение «Балтике» по трансферу полузащитника Данилы Козлова до 2 миллионов евро и предложить калининградцам ещe одного игрока. По данным «РБ Спорт», балтийцы пока не дали ответа. Самому же Козлову вариант с «Краснодаром» нравится.
Козлов является воспитанником «Зенита», и у петербуржцев есть приоритетное право выкупа футболиста, которым они намерены воспользоваться.
- 19-летний Козлов провел в весенней части сезона за «Балтику» 15 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
- Первую половину сезона хавбек провел в молодежной команде «Зенита», а также сыграл 1 встречу за вторую команду петербуржцев во Второй лиге.