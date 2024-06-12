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    Заболотный прошел медосмотр для перехода в клуб РПЛ

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прошeл медосмотр для перехода в «Химки». По данным «Чемпионата», стороны продолжают общение, красно-синие ещe не вышел из переговоров с нападающим, но подмосковный клуб настроен подписать форварда.

    • Ранее сообщалось, что красно-синие предлагают Антону Заболотному заработную плату в размере 500 тыс евро за сезон плюс бонусы – как за голы, так и за сыгранные матчи.
    • Как отмечал источник, от «Химок» нападающий хочет получить контракт, рассчитанный на два года с зарплатой в 3 миллиона рублей в месяц плюс подъeмные и агентские выплаты в размере 30 миллионов рублей.
    • 32-летний Заболотный в минувшем сезоне провел 42 матча за ЦСКА, забил 12 голов, отдал 3 передачи.
    • Срок его контракта с армейцами истекает этим летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718196430
    Химозе нужно это полено? Гыгыгы
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    Эрнест--google
    1718204100
    Нельзя сказать что он на поле номер отбывал, спасибо Великий Зе
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