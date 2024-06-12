Заболотный прошел медосмотр для перехода в клуб РПЛ

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прошeл медосмотр для перехода в «Химки». По данным «Чемпионата», стороны продолжают общение, красно-синие ещe не вышел из переговоров с нападающим, но подмосковный клуб настроен подписать форварда.

Ранее сообщалось, что красно-синие предлагают Антону Заболотному заработную плату в размере 500 тыс евро за сезон плюс бонусы – как за голы, так и за сыгранные матчи.

Как отмечал источник, от «Химок» нападающий хочет получить контракт, рассчитанный на два года с зарплатой в 3 миллиона рублей в месяц плюс подъeмные и агентские выплаты в размере 30 миллионов рублей.

32-летний Заболотный в минувшем сезоне провел 42 матча за ЦСКА, забил 12 голов, отдал 3 передачи.

Срок его контракта с армейцами истекает этим летом.