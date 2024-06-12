«Зенит» планирует выкупить хавбека «Балтики»

«Зенит» планирует договориться о трансфере атакующего полузащитника Данилы Козлова. По данным «РБ Спорт», петербуржцы имеют опцию выкупа футболиста у «Балтики» за 60 миллионов рублей и намерены ее активировать.

Предложение «Краснодара» о покупке игрока за сумму около 100 миллионов рублей калининградский клуб пока не устраивает.