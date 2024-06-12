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    «Зенит» планирует выкупить хавбека «Балтики»

    «Зенит» планирует договориться о трансфере атакующего полузащитника Данилы Козлова. По данным «РБ Спорт», петербуржцы имеют опцию выкупа футболиста у «Балтики» за 60 миллионов рублей и намерены ее активировать.

    Предложение «Краснодара» о покупке игрока за сумму около 100 миллионов рублей калининградский клуб пока не устраивает.

    • 19-летний Козлов провел в весенней части сезона за «Балтику» 15 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
    • Первую половину сезона хавбек провел в молодежной команде «Зенита», а также сыграл 1 встречу за вторую команду петербуржцев во Второй лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1718189436
    За 100 не устроило отдадите за 60. И вероятно кто то получит бонус за ,,личный,, вклад в реализации ,,успешной,, сделки.))
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    TIMOTHY
    1718192446
    Капитализм,а что вы хотели
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