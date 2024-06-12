Юрист бывшей жены Сафонова прокомментировал ситуацию с запретом на выезд игрока из России

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова Анастасии, считает дезинформацией сведения об оплате голкипером алиментов.
– Анастасия ничего не получила. Считаем вчерашнюю новость об оплате алиментов дезинформацией.
– Для Матвея все еще действует запрет на выезд из РФ, так как он не погасил задолженность?
– Насколько нам известно со слов пристава, им не предпринималось никаких мер по снятию ранее принятых ограничений. Все ранее принятые ограничения будут сохранять силу до полного погашения задолженности.
- Во вторник журналист Иван Карпов сообщил, что запрет на выезд из страны с Сафонова снят.
- 7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
- Ожидается, что 25-летний Сафонов перейдет в «ПСЖ», подписав с парижанами пятилетний контракт.