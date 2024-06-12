Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Юрист бывшей жены Сафонова прокомментировал ситуацию с запретом на выезд игрока из России

    Юрист бывшей жены Сафонова прокомментировал ситуацию с запретом на выезд игрока из России

    Юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова Анастасии, считает дезинформацией сведения об оплате голкипером алиментов.

    – Анастасия ничего не получила. Считаем вчерашнюю новость об оплате алиментов дезинформацией.

    – Для Матвея все еще действует запрет на выезд из РФ, так как он не погасил задолженность?

    Насколько нам известно со слов пристава, им не предпринималось никаких мер по снятию ранее принятых ограничений. Все ранее принятые ограничения будут сохранять силу до полного погашения задолженности.

    • Во вторник журналист Иван Карпов сообщил, что запрет на выезд из страны с Сафонова снят.
    • 7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.
    • Ожидается, что 25-летний Сафонов перейдет в «ПСЖ», подписав с парижанами пятилетний контракт.

    Новости по теме
    «Краснодар» получил официальное предложение по трансферу Кади
    «Краснодар» хочет приобрести защитника сборной России 1
    Юрист экс-жены Сафонова – об алиментах: «Задолженность по-прежнему очень большая» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1718179032
    Да хватит уже
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+