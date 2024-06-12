Мостовой оценил уровень Тюкавина для чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил перспективы перехода нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в европейский клуб.

«По поводу того, что Тюкавин начнeт новый сезон в «Динамо», а не переедет куда-то в Европу, то мы пока толком даже не знаем, кто в нeм действительно заинтересован. На данный момент мы только слышим новости из СМИ и от агентов, что те заинтересованы, те смотрят, но ничего конкретного пока нет.

Можно вспомнить, как уходил Головин. Отовсюду была информация, что его хотят приобрести сразу несколько клубов. Мы знали, что это за команды, знали, что уже есть предложения. Поэтому в конечном итоге он и уехал, но про Тюкавина таких новостей пока нет. Да и говорить о том, что Константин перерос уровень чемпионата России, пока рано», – сказал Мостовой.