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    Мостовой оценил уровень Тюкавина для чемпионата России

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил перспективы перехода нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в европейский клуб.

    «По поводу того, что Тюкавин начнeт новый сезон в «Динамо», а не переедет куда-то в Европу, то мы пока толком даже не знаем, кто в нeм действительно заинтересован. На данный момент мы только слышим новости из СМИ и от агентов, что те заинтересованы, те смотрят, но ничего конкретного пока нет.

    Можно вспомнить, как уходил Головин. Отовсюду была информация, что его хотят приобрести сразу несколько клубов. Мы знали, что это за команды, знали, что уже есть предложения. Поэтому в конечном итоге он и уехал, но про Тюкавина таких новостей пока нет. Да и говорить о том, что Константин перерос уровень чемпионата России, пока рано», – сказал Мостовой.

    • В минувшем сезоне Тюкавин провeл 38 матчей за «Динамо», забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
    • Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 16 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1718173600
    да он пока вообще то никуда и не собирается. зачем раздувать мыльный пузырь
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718174400
    Ну стрельнул более менее несколько матчей. Следующий сезон покажет на что он способен. Гыгыгы
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