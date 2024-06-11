Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Реакция Мостового на возможное назначение Слишковича тренером «Химок»

    Реакция Мостового на возможное назначение Слишковича тренером «Химок»

    Александр Мостовой прокомментировал информацию, что Владимир Слишкович может возглавить «Химки» вместо уволенного Андрея Талалаева.

    «Когда Слишкович уходил из «Спартака», я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано, потому что в футболе всe определяет результат.

    При нeм в «Спартаке» всe было нормально, но до этого в клубе почему-то был посторонний человек по объявлению, который два года издевался», – сказал Мостовой.

    • «Химки» вернулись в РПЛ после сезона в Первой лиге.
    • Слишкович с 14 апреля руководил «Спартаком» после отставки Гильермо Абаскаля.
    • При нем столичная команда ни разу не проиграла в чемпионате.
    • Сообщалось, что «Химки» также рассматривают кандидатуру Сергея Игнашевича.

    Новости по теме
    Песьяков оценил комментарии Мостового для СМИ 5
    Мостовой не исключил завершение тренерской карьеры 21
    Мостовой сказал, кто мог бы заменить Промеса в «Спартаке» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2024 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1718114026
    А про себя: "Меня опять забыли. А я?"
    Ответить
    ...короче
    1718117148
    ...как-то странно, ни один отечественный тренер не отказывается в своей команде от легионеров, а тренеров-легионеров на дух не переносят. Парадокс!)...
    Ответить
    andr45
    1718117870
    Этот «посторонний человек, который два года издевался», поднял «Спартак» после ДЕСЯТОГО места на ТРЕТЬЕ) Этот «посторонний человек по объявлению», привел команду в полуфинал Кубка, который другой человек, «при котором все было нормально» со «своим» ребятишками профукал, так как по его мнению и мнению команды «лишиться суперфинала Кубка не провал»))) Примечательно, что этого «постороннего человека по объявлению» сразу же пригласили на работу. Ты же, несмотря на свой постоянный скулеж, обречен быть безработным и человечком из серого прошлого)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718119788
    Ничего удивительного! Химки со Спартаком связывают некие отношения! Юрана когда убирали из Химок,он на Федуна хотел в суд подавать, орал,визжал и хрюкал,потом скис )
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718119876
    А Слишковичу удачи,кажется неплохой и тренер и человек! По крайней мере не балабол и понторез как Юран и талалай
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+