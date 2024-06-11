Реакция Мостового на возможное назначение Слишковича тренером «Химок»

Александр Мостовой прокомментировал информацию, что Владимир Слишкович может возглавить «Химки» вместо уволенного Андрея Талалаева.

«Когда Слишкович уходил из «Спартака», я говорил, что у него наверняка есть предложение в одиночной работе. Достойная или недостойная кандидатура, пока говорить рано, потому что в футболе всe определяет результат.

При нeм в «Спартаке» всe было нормально, но до этого в клубе почему-то был посторонний человек по объявлению, который два года издевался», – сказал Мостовой.