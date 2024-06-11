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    Сухина рассказал, почему Хвича ушел из «Локомотива»

    Бывший начальник «Локомотива», экс-арбитр ФИФА Станислав Сухина ответил на вопрос об уходе вингера Хвичи Кварацхелии из московской команды в 2019 году.

    – Вы поняли лично для себя, почему Хвича ушeл из «Локомотива»?

    – Как я понял, агент Хвичи выбирал до последнего более выгодный вариант. Потому что Хвича приехал на сборы с «Локомотивом» и встал вопрос о том, что ему надо делать российскую визу, а мы в Австрии находились. И вроде как уже руки пожали и должны контракт подписать, но что-то как-то тянется. Агент пропадает со связи. Это то, что я знаю. Я же нюансов тоже не знаю. В итоге встал вопрос, что надо либо ему делать визу, либо он мимо. Нужно было успеть за определeнное количество дней, ехать в Словению.

    Ну, решили, делаем. Клуб мы серьeзный, – значит делаем, а дальше уж как получится. И получилось, что он ушeл. Палыч [Юрий Сeмин] расстроился сильно. Потому что, как показало время, он очень неплохой футболист. Я помню его – приехал паренек из Грузии, ну, просто парень такой, не избалованный вообще, по-русски тяжело разговаривающий.

    После его нескольких тренировок Фарфан сказал, что это будет очень хороший футболист. То же самое сказал Чорлука. Время показало, что Хвича – неплохой футболист.

    • Кварацхелия играл за «Локомотив» с февраля по июнь 2019 года на правах аренды из «Рустави».
    • В июле 2019 года грузинский вингер подписал контракт с «Рубином».

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    Источник: Legalbet

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    DOCTOR PENALTY
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    По "игре" агенты круче футбольных клубов.
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